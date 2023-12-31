Москва 31 декабря 2023, 14:10 Участники акции «Исполни желание» в Москве вручили новогодние подарки детям-инвалидам Акция «Исполнить желание» завершилась в Москве Freepik

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В Москве завершилась акция «Исполни желание». Жители помогли сбыться новогодним мечтам детей с ОВЗ, сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

«Участники акции могут сделать счастливее детей с инвалидностью, нарушениями развития и тяжелыми заболеваниями, отправивших письма Деду Морозу», — отметил он.

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Фурсин уточнил, что исполнить желание ребенка под силу любому человеку. В уходящем году дети отправили 105 писем с пожеланиями. Они просили музыкальные инструменты, аэрохоккей, конструкторы.

По словам руководителя департамента, с момента запуска акции в общей сложности дети получили свыше 1300 подарков.

Москвичи выбирали на сайте акции любое письмо и нажимали на кнопку «Исполнить желание». Затем купленные презенты передали волонтерам фондов, которые доставили их детям к празднованию Нового года.

Депутаты и зампреды Подмосковья также исполнили все мечты детей с «Елки желаний». Например, глава Одинцова Андрей Иванов выполнил просьбу старшеклассника, который очень хотел ноутбук.