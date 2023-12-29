29 декабря 2023, 03:03
Стало известно, на сколько подорожает вино в январе 2024 года
Профессор РЭУ Чеглов: к лету вино подорожает на 20-30% из-за роста акцизов
Повышение цен на вино начнется после новогодних праздников, к лету стоимость алкогольного напитка вырастет на 20-30%. Об этом агентству «Прайм» рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов.
Акцизы на вино вырастут в три раза с 1 мая 2024 года, однако повышения цен стоит ожидать в начале года. Акциз с мая вырастет с 34 до 108 рублей за литр, и рост продолжится, что отразится на ценах. Сначала, в январе, подорожает дешевое вино, отметил Чеглов.
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«Виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены», — заявил профессор.
Импортное вино подорожает после новых поставок, отечественные виноделы также поднимут цены. К лету средний чек на вино вырастет на 20-30%, уверен эксперт.
Спиртные напитки в российских магазинах в 2024 году подорожают в среднем на 10%. В сегменте водки, ликеро-водочной продукции подорожание будет менее заметно, считают эксперты.
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