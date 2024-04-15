Общество 15 апреля 2024, 01:36 Стало известно, кто прятался под маской Гориллы на шоу «Маска» Члены жюри шоу «Маска» угадали личность розовой Гориллы РИА «Новости»

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В преддверии полуфинала пятого сезона шоу «Маска» жюри раскрыли личность участника, скрывающегося под маской розовой Гориллы. Им оказался молодой певец Акмаль Ходжаниязов, известный под псевдонимом Akmal'.

Претендентами на выбывание в этом выпуске стали Кот, Горилла и Матрешка. В ходе голосования зрители «спасли» Кота. Звездное жюри выбрало для участия в полуфинале Матрешку, чтобы сохранить интригу. А вот артиста под маской Гориллы они угадали безошибочно.

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«Это было потрясающе. Это какая-то параллельная вселенная. Самая настоящая жизнь. Репетиции, записи песен — это огромный праздник», — заявил Ходжаниязов.

Десятый выпуск пятого сезона шоу пройдет 21 апреля. На сцену выйдут Кот, Бабочка, Енот, Матрешка, Змей Горыныч и Щенок.

Ранее стало известно, что финальный концерт пятого сезона шоу «Маска» отменили в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Поклонники будут болеть за любимых персонажей дома.