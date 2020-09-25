Стало известно, кто представит Россию на детском Евровидении

Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга будет представлять Россию на детской версии Евровидения. Она победила в российском национальном отборе с песней «Мой новый день».

Как сообщает ТАСС, решение было принято по итогам голосования жюри и интернет-зрителей.

«Победителем национального отборочного конкурса детское Евровидение — 2020 становится София Феськова», — объявили ведущие отбора, организованного Академией Игоря Крутого.

В конкурсе приняли участие 11 участников в возрасте от 10 до 14 лет. Все они были либо авторами музыки и текста песен, либо участвовали в процессе написания.

Детское Евровидение пройдет 29 ноября. Впервые он пройдет в формате телемоста из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В этом году на Евровидении Россию должна была представлять музыкальная группа Little Big. Мероприятие отменили из-за угрозы COVID-19, однако клип российских представителей побил все рекорды музыкального конкурса по просмотрам.