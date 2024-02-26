Общество 26 февраля 2024, 10:10 Стало известно, кому увеличат зарплату в 2024 году «Коммерсант» спрогнозировал рост зарплат в торговле, строительстве и ВПК РИА «Новости»

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В 2024 году рост заработных плат в России произойдет в нескольких отраслях, повышение составит до 30%. Об этом сообщил «Коммерсант».

Рост зарплат стоит ждать работникам предприятий военно-промышленного комплекса, строительства и торговли, а также государственным служащим. По информации источника, это произойдет из-за предложения Госдумы внести в Трудовой кодекс поправки об оплате сверхурочных рабочих часов.

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Изменения в ТК обяжут работодателя платить сверхурочные не только с оклада сотрудника, но и всех остальных выплат, в том числе премии.

Согласно действующему законодательству, первые два часа сверхурочной работы сейчас оплачивают в 1,5 раза выше, а все последующие — в два раза. При этом в законопроекте не указано, какие именно выплаты пойдут в расчет.

Ранее стало известно, что разглашение заработных плат коллег рискует обернуться для россиян увольнением.