Общество 28 января 2024, 12:46 Стало известно, кому из россиян могут повысить пенсии Юрист Соловьев: самозанятым пенсионерам могут проиндексировать выплаты Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Самозанятых пожилых людей, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, могут исключить из категории работающих. Как объяснил агентству «Прайм» юрист Иван Соловьев, это позволит индексировать им выплаты.

Министерство труда уже разработало законопроект, который предлагает исключить пенсионеров-самозанятых из числа работающих, отметил юрист. Поправки внесут в статью 29 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Если их примут, то эта категория россиян также сможет получать пособия по уходу за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или за нетрудоспособными людьми.

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«Принятие закона станет стимулом к существенному росту количества самозанятых и дальнейшей легализации сегмента индивидуального предпринимательства», — заявил Соловьев.

Основная индексация страховых пенсий прошла с 1 января, но в феврале для некоторых россиян тоже увеличат ежемесячные денежные выплаты. Среди них: льготники, Герои России, инвалиды войны, ветераны Великой отечественной войны. Индексация возможна в пределах 7,4-7,5%.