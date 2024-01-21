Общество 21 января 2024, 03:31 Самозанятым пенсионерам захотели выплачивать пособия Минтруд предложил не приравнивать самозанятых пенсионеров к работающим Freepik

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Самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, исключат из списка работающих граждан. Такие поправки подготовило Министерство труда и социальной защиты. Об этом сообщили «Известия».

Если поправки примут, эта категория пенсионеров сможет рассчитывать на индексацию пенсии и пособия: например, по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком.

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По существующему законодательству, самозанятые могут не уплачивать страховые взносы. Если они это делают добровольно, чтобы сформировать пенсионные отложения, то закон их приравнивает к работающим.

По этой причине самозанятые пенсионеры сейчас вынуждены выбирать между ежегодной индексацией пенсии и добровольными страховыми взносами ради будущего повышения выплат. Поправки Минтруда предлагают устранить это противоречие.

С 1 января 2024 году повысило на 7,5% размер страховой пенсии по инвалидности и по старости. Индексация не коснулась работающих пенсионеров.