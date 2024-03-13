Эксклюзив 13 марта 2024, 18:18 Стало известно, кого защитит закон о запрете азартных игр для алиментщиков Сенатор Кутепов: закон о запрете азартных игр для алиментщиков защитит детей РИА «Новости»

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В Госдуму внесут законопроект о запрете азартных игр для должников по алиментам. Автор инициативы, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Виктор Кутепов в комментарии «360» пояснил, что документ предусматривает запрет на прием ставок только у лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство судебными приставами.

«То есть, это лица, которые отказываются от добровольного исполнения судебных решений о взыскании денежных средств или не могут их исполнить вследствие отсутствия необходимой суммы. Законопроект призван гарантировать интересы широких групп социально незащищенных граждан, прежде всего несовершеннолетних детей, в пользу которых назначены алименты, их опекунов, которые не могут получить денежные средства по вынесенным судебным решениям и исполнительным листам, из-за действий должника, который осознанно, или в силу увлечения азартными играми уклоняется от их исполнения», — рассказал собеседник «360».

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По его словам, ограничения будут действовать с момента возбуждения исполнительного производства и до его прекращения при погашении задолженности. О наличии задолженности можно узнать в банке данных исполнительных производств ФССП. Он доступен и физическим лицам, и организаторам азартных игр.

«Отслеживание судебной задолженности до тех пор, пока она не вступила в фазу принудительного исполнения, не попала в банк данных ФССП России и может быть погашена добровольно — не планируется», — подытожил Кутепов.