Эксклюзив 13 марта 2024, 18:07 Алиментщикам в казино не место. В Госдуме предложили запретить должникам азартные игры Юрист Фролова: запрет азартных игр для алиментщиков сохранит деньги «в семье» РИА «Новости»

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На рассмотрение в Госдуму планируют внести закон о запрете азартных игр для должников по алиментам. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и сенатор Александр Трембицкий. Как отметила в беседе с «360» юрист по семейным делам Анна Фролова, от неуплаты алиментов страдают в первую очередь несовершеннолетние. А этот закон поможет предупредить возможные траты одного из родителей не на нужды семьи.

«Должников по алиментам с каждым годом, к сожалению, все больше и больше. Алиментного фонда у нас в стране нет. Страховок от неуплаты также не имеется. В связи с этим в первую очередь страдают несовершеннолетние», — подчеркнула юрист.

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Фролова напомнила, что ранее в Госдуме также предлагали запретить авиакомпаниям продавать билеты в бизнес-класс должникам по алиментам.

Проект о запрете азартных игр для должников по алиментам придумали с целью предупредить возможные траты не на нужды семьи. Анна Фролова

А те, кто злоупотребляет такими вещами, как казино, могут потратить абсолютно все средства. При этом долг по алиментам только продолжит расти, уточнила юрист.

За неуплату алиментов могут лишить свободы

Если один из родителей не платит алименты, второй с соответствующим документом может обратиться в службу судебных приставов. Специалисты возбуждают исполнительное производство, по которому ежемесячно будут перечисляться на счет второго родителя процентное соотношение или твердая денежная сумма, которая указана в заключении.

При этом если приставы определяют официальное место работы должника, они отправляют исполнительный лист именно в организацию, в которой числится родитель. И уже бухгалтерия будет выплачивать ежемесячную сумму алиментов, вычитая ее из заработной платы неплательщика.

Если вдруг гражданин уволился или перешел на новую должность, у него возникает некий долг. То есть когда не с чего пополнять счета другого родителя, проживающего с ребенком, родитель может написать в службу судебных приставов, которые могут собрать комиссию. Последняя вносит протокол об административном правонарушении. Анна Фролова

Пени будут начислять за каждый день просрочки. Также за злостную неуплату алиментов против должника могут возбудить уголовное дело. При этом безответственному родителю грозит реальный срок. Но это самая крайняя мера, уточнила собеседница «360».

Алиментные обязательства не прекращаются, даже если человека лишат родительских прав. Также от выплат не освобождает банкротство. В этом случае долг по алиментам только продолжит расти до тех пор, пока не будет погашен, резюмировала Фролова.