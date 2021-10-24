Стало известно, кого могут уволить в период нерабочих дней

Как выяснилось, в период нерабочих дней есть риск быть уволенным. Об этом рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с агентством Ura.ru.

Согласной президентскому указу, организации сами определяют количество работников для поддержания полноценного функционирования компании. Эксперт отметил, что в эту категорию входят, в частности, сотрудники, перечисляющие зарплату, и охранники. Они должны ходить на работу, доплата за это им не положена.

«Для других категорий сотрудников штрафов за невыход на работу нет, зато есть риск увольнения. Однако в этом случае уже работодатель должен доказать, почему есть необходимость в присутствии именно этого сотрудника на рабочем месте», — уточнил Кофанов.

Юрист подчеркнул, что с точки зрения законодательства, это не выходные, а именно нерабочие дни с сохранением заработной платы. Несколько дней назад президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Он также дал право главам регионам двигать эти даты исходя из ситуации с коронавирусом на месте.