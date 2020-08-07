Стало известно, кого будут прививать от коронавируса первыми в России

Вакцину от коронавируса после регистрации первыми получат российские врачи и пожилые люди, так как они находятся в группе риска. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

«Мы должны понимать, что вакцина должна быть прежде всего безопасной, но идет максимальная работа по подготовке вакцины и для ее выпуска. Прежде всего [вакцину получат] медицинские работники и пожилые люди, то есть более уязвимые слои населения», — приводит ТАСС слова Гриднева на открытии нового корпуса Республиканского онкологического диспансера в Уфе.

Ранее замминистра рассказал, что вакцину от коронавируса, которую разработали в центре имени Гамалеи, должны зарегистрировать до 12 августа. Гриднев подчеркнул, что самое главное — это безопасность препарата. Сейчас медики готовят вакцину от 2019-nCoV к массовому выпуску. Ее эффект можно будет проверить только со временем, когда выработается популяционный иммунитет.

Как пишет «Газета.ru», врач-терапевт Евгений Гохин усомнился в том, что вакцина поможет победить коронавирус. По его словам, новый вирус очень изменчив. Он каждый год может мутировать и выдавать новые комбинации, поэтому использование вакцины — это как игра в казино.