Общество 04 марта 2024, 10:09 Стало известно, когда смогут запустить Запорожскую АЭС Директор Черничук: персонал запустит ЗАЭС при подходящих условиях Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/globallookpress

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Запорожскую АЭС в Энергодаре могут запустить вновь, когда для этого сложатся подходящие условия. Об этом РИА «Новости» рассказал директор станции Юрий Черничук.

«То, что мы это можем сделать и сделаем, как только будут созданы условия вокруг станции, — это безусловно и бесспорно», — заверил он.

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Черничук подчеркнул, что станция будет готова к возобновлению эксплуатации и выработке электроэнергии после ряда технических и организационных мероприятий. Однако на все эти процессы сейчас «влияет много факторов», в уравнении «очень и очень много неизвестных», так что когда это произойдет, пока не ясно.

Все энергоблоки Запорожской АЭС остановили к концу февраля 2024 года. При этом на станции по графику начали ремонт первого блока. В течение года профилактические работы пройдут на всех шести энергоблоках и общестанционных объектах. Персонала и запчастей для этого хватает.