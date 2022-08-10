Стало известно, какие профессии россияне считают самыми интересными

Россияне считают, что дизайнер, художник, артист и космонавт — это самые интересные профессии. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», передали в RT.

В опросе участвовали более трех тысяч респондентов, они выбирали из списка предложенных профессий. На вершине рейтинга оказались дизайнеры и художники — им отдали свои голоса 33% опрашиваемых. По 31% собрали артисты, музыканты, ученые и журналисты. Наконец, третью позицию заняла профессия космонавта — 29%.

В десятку интересных для россиян также попали профессии: IT-специалист (21%), пилот (20%), преподаватель и учитель (15%), эколог (12%). По 11% получили ветеринары, юристы, визажисты и парикмахеры.

Ранее в Росстате подсчитали число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся, не работают и не приобретают никаких профессиональных навыков. Так, среди девушек число неработающих и неучащихся оказалось больше, чем среди парней.