Росстат сообщил о снижении количества не учащейся и не трудящейся молодежи

В Росстате подсчитали число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся, не работают и не приобретают никаких профессиональных навыков. В 2021 году их оказалось 10,2%, в том время, как в 2016 году было 12,41%. Об этом написало издание «Абзац».

По словам профессора кафедры труда и соцполитики ИГСУ РАНХиГС Александра Щербакова, среди молодежи существует мнение о том, что работать не нужно, имея сносные условия для существования.

«У нас со времен плановой экономики было так, что родители старались каким-то образом создать для детей такие условия, чтобы они были лучше, чем у самих родителей. К числу таких условий относили возможность меньше трудиться. Такое мировоззрение уходит в прошлое. То, что хоть небольшая, но все-таки какая-то тенденция к снижению числа не учащейся и не трудящейся молодежи наметилась, это, возможно, отложение того, что мировоззрение нашей молодежи изменяется», — подчеркнул Щербаков.

Интересен тот факт, что среди девушек число неработающих и неучащихся оказалось больше (11,4%), чем среди парней (9%).