Общество 28 февраля 2024, 08:48 Стало известно, какие документы Путин передал Такеру Карлсону Путин передал Карлсону копии писем гетмана Богдана Хмельницкого РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону передал ему копии пяти исторических документов, связанные с гетманом Запорожского войска Богданом Хмельницким. Таким образом он проиллюстрировал глубокие исторические связи России и Украины. Об этом написал ТАСС.

Одно из посланий написано в адрес царя Алексея Романова, другое — третьему польскому королю Яну Казимиру. Кроме того, Путин показал Переяславский договор, согласно которому было принято решение о воссоединении Украины с Россией. Это событие произошло в 1654 году.

Реклама

По данным издания, документы написаны на малороссийском наречии XVII века. Они представляют большую ценность в контексте отношения Российской империи и Малороссии.

Во время интервью Путин обратил внимание Такера на историю становления российской государственности. По его словам, на Западе должны понять, как мыслят в России, что связывает россиян с украинцами.