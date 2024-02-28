28 февраля 2024, 08:48
Стало известно, какие документы Путин передал Такеру Карлсону
Путин передал Карлсону копии писем гетмана Богдана Хмельницкого
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону передал ему копии пяти исторических документов, связанные с гетманом Запорожского войска Богданом Хмельницким. Таким образом он проиллюстрировал глубокие исторические связи России и Украины. Об этом написал ТАСС.
Одно из посланий написано в адрес царя Алексея Романова, другое — третьему польскому королю Яну Казимиру. Кроме того, Путин показал Переяславский договор, согласно которому было принято решение о воссоединении Украины с Россией. Это событие произошло в 1654 году.
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По данным издания, документы написаны на малороссийском наречии XVII века. Они представляют большую ценность в контексте отношения Российской империи и Малороссии.
Во время интервью Путин обратил внимание Такера на историю становления российской государственности. По его словам, на Западе должны понять, как мыслят в России, что связывает россиян с украинцами.
Владимир Путин
Такер Карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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