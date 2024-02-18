Важное 18 февраля 2024, 10:11 Путин объяснил историческую часть в интервью Карлсону Путин: историческая часть интервью Карлсону поможет Западу понять наши мысли РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин в беседе с Такером Карлсоном затронул историческую тему развития отношений России и Украины, чтобы на Западе поняли ход мысли страны. Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину.

«Я просто дал наиболее известную теорию нормандского происхождения. И то думаю, что для западного слушателя это было непросто», — заметил глава государства.

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Он напомнил, что для американцев история Соединенных Штатов насчитывает 300 с небольшим лет. Путин в своей исторической справке затронул события с 862 года.

«Поэтому думаю, что американской аудитории было непросто понять», — добавил президент.

Путин указал на важность понимания для зарубежного зрителя хода мыслей российского народа и его состояния. Он также назвал происходящее на Украине вопросом жизни и смерти.

Ранее президент назвал журналиста Такера Карлсона опасным человеком. По его словам, он был готов к любым острым вопросам со стороны интервьюера.