Стало известно, как вакцину от ковида будут испытывать на российских подростках

Подростки, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса, не подвергают себя какому-либо риску. Им введут специальную уменьшенную дозу препарата, рассказал главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава РФ, директор центра имени Рогачева Александр Румянцев.

По словам специалиста, все испытуемые абсолютно защищены. Он отметил, что исследования вакцин на подростках также проводятся и в других странах мира, сообщило РИА «Новости».

«Американцы прививают сейчас, у них идут клинические ситуации сейчас. Европа проводит широко», — добавил он.

Эксперт напомнил, что Всемирная организация здравоохранения ранее уже дала свои рекомендации о том, что подростки и беременные являются группой риска, поэтому им следует сделать прививку от коронавируса.

Румянцев уточнил, что в Москве клинические исследования идут в двух больницах «в очень жестко регламентированном варианте». В Морозовской больнице препарат будут вводить 25 людям, вторая группа из 25 человек была сформирована в больнице имени Башляевой.

Все подростки прошли специальный отбор, который подтвердил, что у них нет каких-то противопоказаний и осложнений.

«Согласие родителей на это получено, детей, подростков тоже запрашивали, их согласие тоже получено», — заключил он.