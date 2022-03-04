Стало известно, как санкции повлияли на поставки лекарств в Россию и из нее

Россия пока не столкнулась с глобальными перебоями в поставках зарубежных лекарств, однако из-за введенных санкций определенная тревога на рынке присутствует. Об этом «360» заявил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По его словам, пока каких-то глобальных проблем с поставками импортных лекарственных препаратов нет, но он отметил, что есть много логистических сложностей — транспортные компании либо отказываются от поставок, либо требуют предоставлять дополнительные гарантии.

«Меняются условия доставки, меняются в том числе транспортные коридоры», — указал эксперт.

Беспалов отметил, что часть лекарств ввозилась в Россию через авиационное пространство Европы, поэтому сейчас ищут альтернативные способы доставки этих средств на территорию РФ.

«У нас очень небольшие объемы экспортных доставок по сравнению с импортом. В этом смысле мы находимся в относительно более выгодной позиции по сравнению с зарубежными партнерами. Кроме „Спутника“, у нас есть еще несколько вакцин, которые активно поставляются [в зарубежные страны]. Опять же, они поставляются не в Европу или Соединенные Штаты, а в основном в страны Африки или Латинской Америки. Там буквально несколько наименований, едва ли от них можно отказаться», — добавил Беспалов.

Ранее в Минздраве заявили, что в России есть достаточный запас лекарственных препаратов, в том числе и препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших.