Общество 09 декабря 2023, 21:27 Стало известно, как россияне отменят Новый год RT: почти половина россиян отметит Новый год в кругу семьи Freepik

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Почти половина россиян планируют отметить Новый год в кругу семьи. К такому выводу пришли аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Результаты исследования компании опубликовал RT.

Согласно исследованию, 47% опрошенных россиян проведут новогодние каникулы в кругу семьи, а 31% респондентов запланировали новогоднее путешествие. Примерно половина из них (16%) отправятся в один какой-нибудь российский город. Например, по маршруту Золотого кольца. Аналитики сервиса уточнили, что в Ярославль на поезде можно съездить за 2500 рублей.

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Провести праздники на берегу океана планируют 8% россиян, одно из наиболее популярных направлений — Таиланд. В компании уточнили, что перелет на Пхукет и обратно обойдется в 60 тысяч рублей, а номер в сутки — от четырех тысяч.

Еще 7% опрошенных собираются отправиться на горнолыжные курорты. Аналитики сервиса предложили рассмотреть Шерегеш в Западной Сибири. Перелет туда обойдется в 20 тысяч рублей, ночь в гостинице — около шести тысяч.

Также 26% россиян признались, что в каникулы хотят только есть и спать, 12% собираются пересмотреть все части «Гарри Поттера», а 9% будут читать или искать новое хобби. 16% опрошенных хотят кататься на коньках и лепить снежки.

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