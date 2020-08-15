Стало известно, как пройдет третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса

Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса будут проводить амбулаторно. Александр Гинцбург предположил, что последний этап пройдет легче предыдущих.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал ТАСС, чем отличается третий этап испытаний от первый двух. Гинцбург заявил, что волонтеров не будут госпитализировать. Все процедуры они смогут пройти в домашних условиях.

Разумеется, добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить Александр Гинцбург.

Гинцбург также отметил, что сначала у добровольцев возьмут кровь для анализа, чтобы потом вычислить прирост антител. Через 21 день кровь возьмут еще раз, потом сделают прививку повторно и еще через 21 день снова проанализируют кровь.

Также Александр Гинцбург заявил, что все волонтеры, проходящие процедуру испытаний третьей фазы, помимо страховки получат компенсацию.

Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили о запуске производства вакцины «Гам-КОВИД-вак». Планируется, что сначала прививку сделают врачам и учителям. После вакцина поступит в гражданский оборот.