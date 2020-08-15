Вакцину от коронавируса начали производить в России

Отечественная вакцина «Гам-КОВИД-вак», разработанная центром Гамалеи, поступила в производство. С заявлением выступила пресс-служба Минздрава России.

О запуске производства российской вакцины рассказали в пресс-службе Минздрава РФ, сообщает РИА «Новости».

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцину выпустят через две недели. Сначала ею обеспечат врачей и учителей. После препарат поступит в гражданский оборот.

Отмечается, что в первую очередь вакцину будут распространять по российским городам. После этого препарат будут доставлять за границу. Так, о своей готовности прививать население российской вакциной заявили в Бразилии, Вьетнаме и Молдавии.

Российская вакцина «Гам-КОВИД-вак» — первый препарат от коронавируса, зарегистрированный в мире. Александр Гинцбург объяснил, почему ученным из центра Гамалеи удалось так быстро создать препарат.

Накануне ученые из США заявили, что относятся к российской прививке со скепсисом, сомневаясь в данных ее испытания. Однако Дональд Трамп выразил надежду, что она сработает, отметив также, что американские ученые трудятся над созданием своей вакцины от вируса.