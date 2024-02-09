Мир 09 февраля 2024, 21:08 «Хитрые и пронырливые». Сырский признался в ненависти к украинцам Соседка родителей главкома ВСУ: Сырский признался, что ненавидит украинцев Официальное интернет-представительство президента Украины

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Соседка родителей нового главкома ВСУ Александра Сырского поделилась с изданием RT, что во время визита в Россию военный признавался, что ненавидит украинцев, которые сидят с ним в штабе. Женщина не указала, в каком году это было.

«Он говорил: мы работаем с украинцами, сидим в одном штабе, и мы их всех ненавидим! Это его слова», — заявила собеседница издания.

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По словам соседки, Сырский объяснил это тем, что «они очень хитрые, пронырливые и, как ужи, извиваются».

Новый главком регулярно звонит матери, которая живет во Владимире. Новая должность сына не обрадовала родителей, но «если бы он отказался от поста, его бы расстреляли», заявила соседка.

Родственники нового главкома ВСУ не обсуждают его назначение и скрывают свое родство с ним. Соседи рассказали журналистам, что о назначении сына родители узнали из Интернета.