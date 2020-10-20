Стало известно, как чаще всего обманывают россиян во время пандемии

В России пандемия начала бушевать с весны 2020 года, за это время мошенники приловчились и придумали новый способ заработать. Чаще всего это касается покупки справок, где прописан отрицательный результат на COVID-19.

Специалисты Роскачества уверяют, что эта справка бессмысленна. Хотя в некоторых случаях россияне действительно должны доказать отсутствие коронавируса, например, вернувшись из другой страны. Информация об этом появилась на сайте Роскачества.

Самая популярная мошенническая уловка кроется в Zoom. Сейчас россияне все чаще по работе и учебе общаются через этот сервис. Поэтому в Сети можно обнаружить более 15 тысяч фальшивых доменов с названием Zoom. С помощью них злоумышленники крадут персональные данные и пароли пользователей.

Эксперты рекомендуют внимательно изучать сайты, на которых нужно вводить свои данные и не переходить по подозрительным SMS-сообщениям и ссылкам. А самое главное — очень осторожно относиться к предложениям, обещающим очень выгодные условия.

Ранее эксперты рассказали, как избавиться от телефонных звонков мошенников.