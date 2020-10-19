Россиянам рассказали, как избавиться от телефонных звонков мошенников

Чтобы злоумышленники не смогли дозвониться до своих потенциальных жертв, их можно заблокировать в настройках телефоне, через операторов сотовой связи, а также при помощи специальных программ.

Об этом агентству «Прайм» рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова. По ее словам, операционная система (ОС) на некоторых смартфонах имеет встроенную функцию блокировки вызовов. Также исключить некоторые звонки можно при помощи мобильных операторов. Речь идет о таких функциях, как «Черный список», «Антиспам» и «SMS-фильтр». А услуга определитель номера позволит выявить звонки со скрытых номеров.

«Интернет-компании тоже не отстают: есть специальные сайты с базами нежелательных звонков, которые предоставляют информацию абоненту после звонка», — приводит ИА Nation News слова Пшеничниковой.

Также эксперт советует установить специальные приложения на смартфон. Ряд из них могут определять нежелательные номера из базы, которая основана на отзывах пользователей.

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