Стало известно имя российской певицы, которую не пустили на Украину

Российская певица и блогер Mary Gu, которая накануне должна была выступить с концертом в одном из клубов Киева, сообщила, что ее не пустили на Украину. В таможенной зоне аэропорта Борисполь артистка провела восемь часов. При этом зрителям сообщили, что концерт отменен, потому что у певицы выявили коронавирус.

О случившемся Mary Gu рассказала у себя в Stories.

«Киев, срочные и грустные новости. Концерт, который должен был состояться 10 декабря, будет перенесен на другую дату по не зависящим от нас обстоятельствам. К сожалению, мне отказано во въезде на территорию Украины», — написала она.

Певица также пожаловалась, что все это время находится без еды и воды. По словам артистки, отказ во въезде был несправедливым и безосновательным, без какой-либо доказательной базы. Она уточнила, что хотела опубликовать документы, но ей не разрешили. Конкретную причину Mary Gu не назвала. Певица добавила, что это было неожиданностью для всех, и попросила прощения у своих поклонников.

Также она выложила скриншоты сообщений подписчиков о том, что им сообщили в клубе, что концерта не будет якобы потому, что у нее выявили коронавирус. В ответ блогер заявила, что это не так, и опубликовала фото с бумагами о том, что у нее нет ковида. Сегодня рано утром она в итоге вернулась в Россию.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о том, что не пустила на территорию страны певицу и продюсера из России за то, что они выступали в Крыму после 2014 года.