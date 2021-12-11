Российскую певицу и продюсера выслали с Украины за посещение Крыма

Приехавших на концерт в Киев российскую певицу и ее мужа, который занимается продюсерской работой, задержали пограничники за то, что они выступали в Крыму после 2014 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Погранслужба Украины.

В страну артисты прилетели из Стамбула. В ходе допроса пограничники выяснили, что иностранцы несколько раз выступали на фестивалях, которые в разные годы проводились в Крыму. На Украине попадание на полуостров не через территорию страны считается нарушением законодательства.

В результате пограничники запретили певице и ее супругу въезжать на Украину на три года и отправили их в Россию. Имен певицы и продюсера в ведомстве не назвали.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам прошедшего на полуострове референдума в 2014 году. Власти Украины считают Крым временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос принадлежности полуострова пересмотру не подлежит.