Стало известно, что россияне ели в праздники

В новогодние каникулы россияне заказывали не самые праздничные продукты. Это следует из исследования сервиса доставки «Самокат».

В этот период жители страны часто заказывали продукты на дом. Особой популярностью 1 января пользовался белый хлеб, вода и молоко. Также в список вошла лапша быстрого приготовления, лимонад, мандарины, мороженое, круассаны с малиной и миндалем, чипсы и куриные яйца.

«Согласно данным, максимальный рост спроса в новогодние праздники был зафиксирован 2 января (+18% по сравнению с 1 января). К концу новогодних праздников количество заказов увеличилось почти вдвое», — передает РИА «Новости» слова представителя компании.

2 января в список добавились мандарины. Однако уже 3 января россияне стали чаще заказывать бананы.

Кроме того, в праздники был высокий спрос на апельсиновый сок, воду, мороженое эскимо и чипсы. В долевом соотношении самый высокий рост показали разделы с хлебобулочными изделиями и мучной кондитерской продукцией.

Психолог ранее дал совет, как без стресса вернуться в форму после Нового года. По его словам, не нужно сразу садиться на жесткие диеты: любое голодание тяжело дается организму.