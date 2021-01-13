Психолог дал совет, как без стресса вернуться в форму после Нового года

По словам эксперта, не нужно сразу садиться на жесткие диеты. Он отметил, что любое голодание тяжело дается организму. Гараганов пояснил, что после периода вседозволенности в еде психологически нелегко перестроиться на другой режим. Следует делать это поэтапно и сперва сбалансировать потребление углеводов.

«Нам все время хочется еще чего-то сладкого, что будет быстро утолять нашу потребность в удовольствии — что обеспечит быстрый выброс гормона удовольствия. Нужно действовать постепенно — уменьшать дозу углеводов хотя бы вполовину», — уточнил специалист.

Гараганов заметил, что употребление жирной и калорийной пищи чаще всего дает стагнацию и вызывает появление апатичного состояния. Дело в том, что лишь в момент, когда человек ест вредные блюда, у него появляется прилив энергии. При этом он является краткосрочным, а позже появляется вялость.

Эксперт добавил, что человеку важно решить, для кого и для чего он худеет. Помимо прочего, необходимо представить желаемый результат и договориться с собой о его достижении.