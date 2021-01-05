Стало известно число получателей новогодних выплат на детей

96% российских семей, которым положены новогодние выплаты на детей до восьми лет в размере пяти тысяч рублей, уже получили причитающиеся деньги. Об этом заявил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

«Всего до нового года такую помощь получили семьи, воспитывающие 13,6 миллиона детей. Это 96% от общего числа семей, имеющих право на данную выплату», — отчитался Котяков на совещании по социальным вопросам с президентом России Владимиром Путиным. Его цитирует RT.

Министр подчеркнул, что единовременную выплату к празднику назначали по принципам социального казначейства: по одному заявлению или без него, если семья получала аналогичную помощь летом.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми до восьми лет к Новому году. Премьер Михаил Мишустин отметил, что после объявления о единовременных новогодних выплатах в течение трех часов поступило более 1,5 миллиона обращений.