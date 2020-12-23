Сейчас в России нет проблем с оформлением выплат для семей с детьми до восьми лет. Объем материальной помощи уже составил 67 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании Госсовета.

«Всего уже выплачено почти 67 миллиардов рублей. Эти средства получили семьи, в которых воспитываются свыше 13 миллионов детей, в их числе более 400 тысяч ребят, на которых были поданы новые заявления», — процитировал Мишустина ТАСС.

Премьер отметил, что после объявления единовременных выплат семьям с детьми до восьми лет за первые три часа поступило более 1,5 миллиона обращений. Все они были сделаны онлайн на портале госуслуг.

«За это же время было подано около 150 тысяч заявок. Это рекорд по количеству оформленных заявлений через сайт госуслуг», — отметил Мишустин.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что количество заявок объясняется тем, что люди хотят успеть получить деньги до Нового года.

«Ну чтобы на столе там, детям какие-то подарки приобрести и так далее. До Нового года люди хотят это сделать. Поэтому и полтора миллиона за три часа заявок», — пояснил лидер страны.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до восьми лет. Материальную помощь можно получить на каждого ребенка.