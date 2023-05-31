Армия 31 мая 2023, 07:54 Правительство России поддержало поэтапное повышение призывного возраста — СМИ «Ведомости»: правительство поддержало проект о повышении призывного возраста до 30 лет Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о поэтапном повышении призывного возраста в России до 30 лет. У кабмина было только одно замечание, сообщили «Ведомости» со ссылкой на двух участников заседания.

Комиссия сочла, что изменение в статье 52 закона «О воинской обязанности и военной службе», касающееся повышения возраста зачисления в запас граждан, не прошедших военную службу по призыву без законных оснований, «не корреспондирует» с другим положением этой же статьи. А в целом проект получил поддержку.

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Комитет Госдумы по обороне предложил поэтапно увеличивать призывной возраст в стране с 2024 года: нижний порог — с 18 до 21 года, верхний — с 27 до 30. Предполагалось, что уже в 2024-м в армию будут призывать до 30 лет, а минимальный призывной возраст составит 19 лет. За следующие два года он вырастет до 21. Так призывники смогут гарантированно получить среднее общее или профессиональное либо высшее образование, школьникам не придется являться в военкоматы для получения отсрочки, а властям — тратиться на медицинское освидетельствование призывников, получающих общее либо среднее профессиональное образование.

В этом году призыв проходит еще по старым правилам.