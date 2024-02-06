Общество 06 февраля 2024, 13:01 Стали известны последствия возможного выхода России из Арктического совета Сенатор Джабаров: работа Арктического совета потеряет смысл без России РИА «Новости»

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Деятельность Арктического совета потеряет смысл без участия в нем России. Таким мнением в беседе с Lenta.ru поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Россия представляет собой ключевую арктическую державу. Северный морской путь проходит в территориальных водах РФ, Арктика осваивается россиянам.

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«Попытка нас шельмовать в этом совете, откладывать или переносить наше председательство, попытка заболтать большинством, честно говоря, бессмысленна», — подчеркнул сенатор.

Без России Арктический совет превратится в аморфное образование, которое ничего не решает. Для других государств от организации не будет никакой пользы, заключил Джабаров.

Посол по особым поручениям российского МИД Николай Корчунов отметил, что Россия допускает выход из Арктического совета в том случае, если его деятельность не будет соответствовать интересам страны, сообщил RT. Пока совет работает на минимальных оборотах, добавил дипломат.