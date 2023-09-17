Общество 17 сентября 2023, 03:09 Стали известны худшие регионы с точки зрения ЗОЖ РИА «Новости»: аутсайдерами рейтинга ЗОЖ стали Камчатка и Магаданская область Freepik

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Камчатский край, Магаданская область и Еврейская автономная область (ЕАО) оказались аутсайдерами рейтинга здорового образа жизни среди российских регионов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования.

Кроме того, в пятерку антилидеров попали Забайкальский край и Республика Хакасия.

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В агентстве отметили, что глобально ситуация не изменилась с прошлого года. Хотя по одним критериям наблюдается положительная динамика, а по другим — отрицательная, список худших ЗОЖ-регионов не изменился.

РИА «Новости» ежегодно составляет рейтинг ЗОЖ-регионов России. Исследование учитывает различные показатели: популярность занятий физкультурой и спортом, употребление алкоголя и сигарет, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также количество жителей, работающих с вредными или опасными условиями труда.

Ранее стало известно, что более 14 тысяч москвичей приняли участие в ЗОЖ-марафоне «100 дней здоровья 2.0». Это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году.