Москва 11 августа 2023, 12:16 Москвичей пригласили присоединиться к ЗОЖ-марафону «100 дней здоровья 2.0» Больше 14 тысяч человек приняли участие в ЗОЖ-марафоне «100 дней здоровья 2.0» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице в этом году в ЗОЖ-марафоне «100 дней здоровья 2.0» число участников превысило 14 тысяч человек. При этом еще не поздно присоединиться к мероприятию, сообщили в пресс-службе депздрава Москвы.

«ЗОЖ-марафон стартовал 1 июня и продлится до конца лета. Желающие могут присоединиться к проекту в любое время, чтобы научиться заботиться о себе: своей физической форме, питании, настроении в компании единомышленников под контролем лучших московских врачей и экспертов», — уточнили в ведомстве.

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В этом летнем сезоне в ЗОЖ-марафоне приняли участие в 2,5 раза больше москвичей, чем в прошлом году. А прямые эфиры с врачами посмотрели 25 тысяч раз. Наиболее популярными форматами оказались аудиоподкасты, видео по психологии и полезным привычкам. В качестве амбассадоров марафона выступили известные шеф-повара, представители шоу-бизнеса и спортсмены.

Участники ежедневно выполняют задания, следят за питанием и достигают спортивных рекордов, а затем делятся снимками своих достижений. Кроме того, жители столицы соревнуются в конкурсах и челленджах. Желающим поучаствовать в марафоне нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Ранее жителям столицы сообщили, что квест «Экономика Москвы» проведут для гостей Московского урбанфорума. В нем могут поучаствовать все желающие по предварительной регистрации.