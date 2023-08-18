Общество 18 августа 2023, 14:27 Депутат Гутенев заявил, что к 2030 году Россия сможет полностью перейти на отечественные авиалайнеры

Читать 360tv в

Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с «Парламентской газетой» рассказал, что к 2030 году Россия сможет совершить полный переход на отечественные авиалайнеры.

По его словам, в самое ближайшее время в массовое производство запустят Ил-96-400М, узкофюзеляжный Ту-214 и долгожданный МС-21 с российским двигателем ПД-14

Реклама

Политик отметил, что в стране хватает специалистов нужной квалификации, которые могут осуществлять ремонты самолетов.

«Есть возможность с помощью параллельного импорта завозить необходимые детали», — добавил Гутенев.