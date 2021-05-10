Стала известная судьба системы «все включено» после отмены локдауна в Турции

Турецкие отели после отмены полного локдауна в стране не откажутся от системы «все включено». Об этом заявил представитель Федерации отельеров Турции (TUROFED) Неджип Боз.

«Система шведского стола не может быть отменена в Турции, однако рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству, разнообразию и типу презентации блюд», — подчеркнул он в комментарии ТАСС.

Боз обратил внимание, что такие изменения могут быть внесены только по согласованию с туроператорами.

Полный локдаун был объявлен в Турции 29 апреля. Местным жителям разрешено покидать дома только после разрешения властей. Повсеместно введен комендантский час. Причиной введения жестких ограничительных мер стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Россия с 15 апреля по 1 июня временно ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией. По мнению турецкого посла в РФ Мехмета Самсара, к лету республика, вероятно, будет готова возобновить авиасообщение с Россией. Власти стараются стабилизировать ситуацию благодаря вакцинации и карантинным мерам.

Ранее Анкара допустила отмену ПЦР-тестов для россиян. Точное решение на этот счет будет принято, когда в России повысится уровень вакцинации населения.