Турция пустила туристов в локдаун. Первыми на правила наплевали туристы из Украины

Серьезные ограничения, введенные в Турции на фоне ситуации с коронавирусом, не оттолкнули желающих отдохнуть на ее курортах. Локдаун иностранных туристов не касается, и иногда они идут в разгул. Как живется приезжим в закрытой стране, выяснил «360».

Турецкие власти объявили полный локдаун в стране 29 апреля: все организации, кроме получивших освобождение по циркуляру МВД, прекратили работу. Горожанам разрешается покидать дома только после разрешения властей, повсеместно введен комендантский час.

Чтобы избежать скопления людей, с 7 мая меры ужесточат. В магазинах, в том числе и в сетевых, будут продавать только основные продукты питания, средства гигиены, корма для животных и косметику.

Идут в обход

Тяжелая эпидемическая ситуация привела к тому, что Россия на период майских праздников ограничила авиасообщение с Турцией. И пока часть россиян ждет возобновления чартеров и увеличения числа регулярных рейсов, некоторые граждане РФ ищут пути обхода.

Спрос на билеты из Минска в Анталью после решения оперштаба РФ приостановить полеты по турецкому направлению вырос на 79%, рассказывали газете «Известия» в Aviasales. На 65% повысился интерес к маршруту Минск — Стамбул.

В Российском союзе туриндустрии отмечали, что закрытие Турции будет выгодно Белоруссии. Минск не прекращал авиасообщение с Антальей и Стамбулом. Запрос в поисковике «туры в Турцию через Белоруссию» выдает ссылки на сайты, которые предлагают организовать россиянам такой отдых.

Источник фото: «ВКонтакте»

В Сети обсуждают возможность долететь до Турции любыми путями. Некоторые даже предлагают помощь. На вопрос, прямой ли рейс, отвечают отрицательно.

Источник фото: Facebook

«Санкт-Петербург — Москва — Стамбул — Анталия — Алания», — описал свой маршрут в Facebook один из российских туристов.

Внутри страны приезжим передвигаться проще, чем турецким гражданам, даже без разрешения на поездку.

«Вчера приехал из Мармариса в Аланию рейсовым автобусом. Разрешения на поездку получить не смог, ехал на свой страх и риск. Проверок много, но ко мне претензий не возникло (два раза жандармы проверяли документы и разрешения). Однако „настоящих“ турок и турчанок без бумажки-разрешения в автобус даже не сажали», — поделился своим опытом россиянин.

Гуляют туристы, страдают отели

С 1 мая в Турцию хлынули украинские туристы. Алания, по информации одной из профильных групп Facebook, принимает в сутки десятки самолетов с приезжими с Украины.

Из-за них уже произошел скандал: в Анталье закрыли пятизвездочный отель Bosphorus Sorgun. Туристы решили отметить в нем Пасху без соблюдения коронавирусных мер безопасности.

Фото и видео с мероприятия появились в соцсетях, после чего в гостиницу с проверкой приехали сотрудники турецкого Минздрава и губернатор города Эрсин Языджы.

Работница отеля рассказала, что «вечеринку» снимал аниматор. Мужчина сам из Украины, но работает в другой гостинице. Возможно, он слил видео в Сеть из мести за увольнения или из-за конкуренции.

Возвращение полетов

К 1 июня Турция, вероятно, будет готова возобновить авиасообщение с Россией. Республика старается стабилизировать ситуацию благодаря вакцинации и карантинным мерам. Об этом рассказал турецкий посол в РФ Мехмет Самсар, слова которого привела газета «Известия».

Источник фото: Facebook

«Чтобы возобновить полеты с 1 июня и принять наших российских друзей в самых безопасных условиях в течение летнего сезона, мы в настоящий момент продолжаем контакты с соответствующими российскими инстанциями на всех уровнях», — пояснил дипломат.

Кроме того, Анкара допустила отмену ПЦР-тестов для российских туристов. Вопрос рассмотрят, когда в РФ повысится уровень вакцинации населения, отметил ТАСС.

Пассажирское авиасообщение с Турцией Россия ограничила с 15 апреля по 1 июня. Количество рейсов на взаимной основе страны сократили до двух в неделю.