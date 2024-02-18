Эксклюзив 18 февраля 2024, 12:39 Запертого на неделю в квартире кота спасли в Новой Москве Источник «360»: проведшего неделю в запертой квартире кота спасли в Новой Москве

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Продолжавшиеся неделю крики кота Барона из запертой квартиры дома в Щербинке напугали соседей. Найти хозяев не удалось, а дверь в помещение никто не открывал. Жители вызвали на место спасателей, объяснив, что в квартире вместе с животным может находиться человек, которому требуется помощь. Об этом «360» сообщил источник.

Телеканал «360»

Одна из жительниц дома заявила, что оставила в дверях квартиры записку в надежде, что хозяин появится, но сообщение осталось непрочитанным и висит уже третий день.

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«Кот плакал за дверью. Бывает, конечно, что соседи уехать могут на пару дней, не знаю. Потом я оставила записку, но реакции нет», — заявила она.

Жильцы дома вызвали на место спасателей и участкового, чтобы решить вопрос со спасением запертого животного. Полицейский связался с управляющей компанией и попросил прислать представителя для составления акта вскрытия двери. Он пояснил, что в квартире вместе с котом может находиться человек, которому нужна помощь.

В результате спасатели вскрыли дверь, но, кроме кота, в квартире никого не оказалось. Замученное животное забрали в ветеринарную клинику.

Это уже второй случай спасения домашних питомцев из запертых квартир на неделе. Жители Люберец обратились к спасателям и полиции с жалобой на вой спаниеля в одном из помещений. Когда дверь вскрыли, спасатели увидели, что животное находилось в замусоренной квартире.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что подготовит законопроект о конфискации животных у недобросовестных владельцев, запирающих питомцев в квартирах на неопределенный срок.