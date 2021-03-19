Стала известна реакция Елизаветы II на интервью принца Гарри и Меган Маркл

Елизавета II все еще не пришла в себя после интервью принца Гарри и Меган Маркл, которые заявили о расизме и других грехах в королевской семье. В Букингемском дворце отметили, что правители всегда поддерживали Гарри и перестали о нем тревожиться, когда появилась Маркл.

О реакции Елизаветы II после скандального интервью герцогов Сассекских Гарри и его жены Меган Маркл сообщили источники в Букингемском дворце, близкие к королевской семье, передает Daily Mail.

По словам собеседников сайта, Елизавета II «грустит, но не злится» после выхода интервью. Отмечается, что королевская семья всегда волновалась за принца Гарри и поддерживала его. А когда появилась Маркл, за Гарри вообще перестали тревожиться.

Ранее сайт Woman писал, что принц Уильям «глубоко огорчен», потому что его частные разговоры с братом «обсуждаются по американскому телевидению». Теперь он осторожно относится к любому общению с Маркл и Гарри, чтобы личные беседы не становились достоянием общественности.

А на днях на Западе появился слух, что Маркл будет баллотироваться в президенты США в 2024 году. Уже бывший президент США Дональд Трамп надеется, что она станет его соперницей через три года.