Стала известна причина смерти Александра Градского

Певец и композитор Александр Градский умер после инфаркта головного мозга, написал РЕН ТВ. По данным канала, артист лежал в нейрореанимации после инсульта.

Официально эту информацию не подтверждали. Известно, что он был госпитализирован в минувшую пятницу после того, как ему стало плохо дома. В сентябре певец перенес ковид, после которого его здоровье пошатнулось.

Его коллеги по шоу «Голос» рассказывали, что Градский выглядел изможденным, на съемках для него создавали особые условия, сообщал StarHit.

Певца не стало минувшей ночью. Ему было 72 года. Дата и место прощания с ним пока не известны.

За свою карьеру музыкант выпустил около 20 сольных пластинок, написал несколько рок-опер и рок-балетов и музыку более чем к 40 фильмам. Основал первые в СССР рок-группы «Славяне» и «Скоморохи». Принимал участие в шоу «Голос» на Первом канале. С 2015 года был художественным руководителем московского театра «Градский Холл».