Первый канал принес соболезнования близким и поклонникам Градского

Первый канал принес соболезнования в связи со смертью композитора, мультиинструменталиста и певца Александра Градского. Артист умер на 73-м году жизни.

«Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича», — говорится в заявлении канала.

Градский был одним из наставников в шоу «Голос». Точная причина смерти, место и дата прощания с ним пока неизвестны.

В минувшую пятницу СМИ сообщили, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Ему стало плохо дома. До этого артист уже жаловался на ухудшившееся самочувствие. В сентября он переболел ковидом.

За свою карьеру музыкант выпустил около 20 сольных пластинок, написал несколько рок-опер и рок-балетов и музыку более чем к 40 фильмам. За выдающийся вклад в мировую музыку в 1974 году журнал Billboard объявил Градского «Звездой года»