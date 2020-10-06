Стала известна причина массового отравления школьников в Новгородской области

Представитель регионального оперштаба сообщила, что причиной заболевания детей в школе поселка Шимск стала сальмонелла. В начале осени у школьников обнаружили несколько симптомов: рвота, диарея и признаки ОРВИ.

Информация об этом появилась на сайте РИА «Новости».

«По информации управления Роспотребнадзора по Новгородской области, сальмонеллезная инфекция стала одной из причин заболевания учащихся Шимской школы <…> Вероятным источником распространения инфекции стали сотрудники пищеблока и продукция, которую они приготовили», — сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Елена Никифорова.

В результате нарушения гигиенических норм все сырье стало опасным для здоровья. Также выяснилось, что сотрудники школьной столовой пользовались одним полотенцем и не всегда использовали антисептики.

Кроме того, школьникам готовили куриные тефтели в ржавой мясорубке. А блюда жарили на более низкой температуре, чем требуется.

Никифорова отметила, что в ближайшее время будут известны остальные результаты взятых проб. Но микробиологические показатели уже указывают на нарушение норм.

В сентябре медики зафиксировали 131 случай инфекционного заболевания среди учащихся. После школу имени Героя Советского Союза А. И. Горева на неделю закрыли на карантин, потому что у части детей был выявлен риновирус. Тогда следователи предположили, что массовое отравление спровоцировало нарушение санитарных норм.