Массовое заболевание детей в новосибирской школе обернулось уголовным делом

После массового заболевания детей в сельской школе в Шимске следователи решили возбудить уголовное дело. По предварительным данным, школьники отравились из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил компании, оказывающей услуги по организации питания.

В начале осени медики зафиксировали 131 случай инфекционного заболевания. У школьников было несколько симптомов: рвота, диарея и несколько признаков ОРВИ. Детям также сделали тест на коронавирус, чтобы исключить заболевание новой инфекцией. В результате у части учащихся был выявлен риновирус. Школа имени Героя Советского Союза А. И. Горева была на неделю закрыта на карантин, сообщает РИА «Новости».

Следователи предполагают, что причиной массового отравления могло стать нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Но точные причины пока неизвестны, расследование продолжается.

«В рамках расследования уголовного дела следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, контролирующих органов и органов власти, на которых возложены обязанности по обеспечению безопасности и контролю за качеством питания детей», — рассказали в ведомстве.