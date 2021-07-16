«Ура командиру». Пилот похвалил экипаж Ан-28 за спасение людей

Пока неизвестно, что стало причиной жесткой посадки Ан-28 в Томской области, но даже если это произошло из-за ошибки экипажа, главное в этой истории, что все люди выжили. Об этом «360» заявил заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

Следствию еще предстоит разобраться, что привело к этой вынужденной посадке — ошибка экипажа, работа с материальной частью, возможно, какие-то погодные условия. Но главное, что обошлось без жертв, отметил Сытник.

«Экипаж — молодцы. Что там произошло, может, экипаж сначала натворил что-то, а потом героически вышел из этой ситуации. Но сам факт, что они все живы: пассажиры, дети, экипаж — слава богу, ура-ура-ура командиру. А там была ошибка, не была, герой он или засранец — это определит комиссия», — сказал летчик.

Сытник отметил, что такой случай, когда самолет сначала пропал с радаров, а потом его нашли, заставляет только обрадоваться.

«Все хорошо, нам не нужно лишней смерти, нам не нужен негатив. У нас и так в России хватает неприятностей», — отметил он.

Найти место в тайге для того, чтобы посадить машину, которая весит больше пяти тонн, очень сложно. Но пилоты Ан-28 справились с этой задачей.

«Молодец экипаж, молодец командир. Честь и слава», — заключил Сытник.

Ан-28, выполнявший рейс из Кедрового в Томск, перестал выходить на связь в пятницу днем. Аварийный маячок судна сработал в Бакчарском районе. Спасатели начали поиски и вскоре обнаружили самолет. На борту были 19 человек, все выжили.

СК ранее завел уголовное дело по факту жесткой посадки Ан-28.