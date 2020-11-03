Стала известна минимальная сумма штрафа в новом КоАП

«Все санкции, которые составляли 100-300 рублей, <…> подлежат изменению. В то же время, по ряду санкций мы уменьшили размер взыскиваемых штрафов. <…> Мы увеличили количество составов, когда люди могут получить 50% скидку», — заявил Чуйченко.

Также, по его словам, было увеличено количество нарушений, по которым выносится предупреждение. Теперь таких составов преступлений будет 258. Тем самым КоАП станет «гуманнее».

Пока проект нового кодекса находится на стадии доработки. По предварительным данным, он может вступить в силу уже 1 января 2021 года.

Ранее член рабочей группы по подготовке новой редакции КоАП РФ Дмитрий Вяткин сообщил, что дорожные штрафы существенно менять не будут. Также уже известно, что из новой редакции кодекса убрали штраф за отказ от вакцинации. До этого эксперты хотели добавить пункт о назначении штрафа в размере семи тысяч рублей для лиц из профессиональных групп риска, не желающих делать прививки.