Знаменитости 09 апреля 2024, 15:40 Дмитрий Хрусталев: в современном КВН появилось больше дерзости и актуальности

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Телеведущий и шоумен Дмитрий Хрусталев в беседе с изданием «Страсти» рассказал, как изменился КВН за последние 20 лет. По его словам, в юмористическом проекте появилось больше дерзости и актуальности.

Каждый год, как заметил Хрусталев, в клубе появляются новые талантливые люди, у которых есть чему поучиться.

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Телеведущий также прокомментировал похожий на КВН проект — «Лига городов». Он появился на телеканале ТНТ еще в прошлом году. Хрусталев считает, что конкуренции между двумя проектами нет, а есть только сотрудничество.