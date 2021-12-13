Молодой человек, устроивший взрыв в Серпуховском монастыре, жив и находится в реанимации. Информацию об этом подтвердили в Следственном комитете.

Подрывника госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

«Ему проводятся реанимационные мероприятия в больнице», — заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Источник ТАСС сообщил, что из-за взрыва молодому человеку оторвало ногу. При этом долгое время ему не могли оказать медицинскую помощь, потому что подозревали наличие при нем других опасных устройств — необходимо было дождаться саперов.

Молодой человек привел в действие взрывное устройство в Серпуховском монастыре утром 13 декабря. Стало известно, что ранее он был воспитанником семинарии, в которой устроил подрыв. По некоторым данным, мотивом для такого поступка стала травля во время обучения.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что из-за случившегося пострадали 10 человек. Один ребенок отказался от госпитализации, остальных развезли по больницам Подмосковья, передал «Интерфакс». Возбуждено уголовное дело.