Новый муж актрисы Анастасии Макеевой после ее нервного срыва прекратит ссоры с экс-женой

Четвертый муж актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков заявил, что всерьез обеспокоен ее здоровьем. Мужчина пообещал прекратить все скандалы с предыдущей женой и общаться с ней только через адвокатов. По его словам, Макеева с нервным срывом на прошлой неделе попала в больницу.

В Instagram мужчина написал, что состояние Анастасии его пугает.

«Я официально заявляю, что прекращаю все перепалки и споры с бывшей женой, теперь общение будет только через адвокатов. Надеюсь на здравый смысл и эмоциональную устойчивость Светланы, все вопросы призываю решать без прессы только через суд. Моя жена в очень сложном положении и ради нее я полностью перехожу на режим созидания», — сообщил Мальков.

Он выразил надежду, что экс-супруга пойдет на мировую и им удастся урегулировать вопросы, касающиеся содержания четырех детей, рожденных в общем браке.

Роман пожаловался, что их от него прятали.

Накануне Анастасия Макеева сообщила своим поклонникам, что ее «насильно втягивают в конфликт» и пожаловалась на «ухудшение физического и психологического здоровья».