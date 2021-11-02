США выяснили, с чем столкнулась их подлодка в Южно-Китайском море

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut («Коннектикут», класс Seawolf) в Южно-Китайском море натолкнулась на подводную гору, которая была не отмечена на карте. Все произошло еще 2 октября, но расследование случившегося завершилось только сейчас.

Выводы расследования будут рассматриваться Седьмым флотом ВМС США вице-адмиралом Карлом Томасом. Он лично определит, будут ли приняты какие-то дополнительные меры после произошедшего. Об этом сообщил новостной портал института ВМС США (USNI).

Во время удара в субмарине были повреждены балластные цистерны. Столкновение пришлось на носовую часть подводной лодки. При этом сама ядерная установка и ее отдельные элементы остались в целости и сохранности. После этого подлодке пришлось отправиться в порт острова Гуам, она до сих пор находится там.

Как сообщают китайские аналитики, место столкновения со скалой располагается к востоку от Парасельских островов. Они считают, что субмарина могла заниматься отработкой условного перехвата китайских подлодок.

По некоторым данным, при ударе могли пострадать 11 человек. Эксперты отмечают, что ситуация совсем не из ряда вон выходящая. Мировой океан изучен слишком мало, и еще во времена СССР подлодки регулярно на что-то налетали. Просто в то время это никак не афишировалось.