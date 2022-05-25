Госдеп США назвал условие для отмены антироссийских санкций

Американские власти не станут снимать антироссийские санкции, пока РФ не остановит проведение спецоперации на Украине. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы слышали от России серию [заявлений] <…> по вопросу продовольственной безопасности и глобальных поставок. Несмотря на эти заявления, санкции США не приводят к сбоям в экспорте российской сельхозпродукции», — сказал Прайс во время брифинга. Цитату привел ТАСС.

По словам главы пресс-службы Госдепа, американские санкции не мешают экспорту российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Он заявил, что ограничительные меры разработаны так, что эти товары можно вывозить из страны.

«Мы не вводили санкций в отношении российского продовольствия. Не связанные с продовольствием санкции останутся, пока не будет остановлена [российская спецоперация]», — отметил Прайс.

Он добавил, что США стоит скептически относиться к различным обещаниям России. После начала спецоперации Россия столкнулась не только с американскими санкциями, но и ограничительными мерами ряда других стран.