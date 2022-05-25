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    25 мая 2022, 23:55

    Госдеп США назвал условие для отмены антироссийских санкций

    Госдеп США: власти страны не отменят санкции против России до завершения спецоперации

    Дарья Бунякова

    Американские власти не станут снимать антироссийские санкции, пока РФ не остановит проведение спецоперации на Украине. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

    Госдеп США назвал условие для отмены антироссийских санкций

    «Мы слышали от России серию [заявлений] <…> по вопросу продовольственной безопасности и глобальных поставок. Несмотря на эти заявления, санкции США не приводят к сбоям в экспорте российской сельхозпродукции», — сказал Прайс во время брифинга. Цитату привел ТАСС.

    По словам главы пресс-службы Госдепа, американские санкции не мешают экспорту российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Он заявил, что ограничительные меры разработаны так, что эти товары можно вывозить из страны.

    «Мы не вводили санкций в отношении российского продовольствия. Не связанные с продовольствием санкции останутся, пока не будет остановлена [российская спецоперация]», — отметил Прайс.

    Он добавил, что США стоит скептически относиться к различным обещаниям России. После начала спецоперации Россия столкнулась не только с американскими санкциями, но и ограничительными мерами ряда других стран.